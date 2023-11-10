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Mersin'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

10.11.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, suç unsuru bulunduğu değerlendirilen çok sayıda dekont ve dijital materyal ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve 1695 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ terör örgütleri

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