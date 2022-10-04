Mersin'de tıra çarpan minibüsteki bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Nar hasadında çalışacak işçileri taşıyan 72 AAD 133 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gülek mevkisinde aynı yönde ilerleyen 31 YF 020 plakalı tıra çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servisteki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralanan 5 işçiyi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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