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Mersin’de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

28.09.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Durmuş Alpaslan (25) idaresindeki motosiklet, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

Motosiklet sürücüsü Alpaslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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