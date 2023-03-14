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Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Emircan A. yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında, Azat Ö'nün kullandığı 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı dorseye çarptı.

Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A, Mert Fidanoğlu ve Necla Ö'yü hastanelere kaldırıldı.

Özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen öldü.

Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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