Mersin'de üretilen cıvata ve somunlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

MERSİN (AA) - SALİM TAŞ - Mersin'in Tarsus ilçesinde 1979 yılında kurulan fabrika, yurt içi ve yurt dışındaki pek çok firmanın standart ve özel cıvata, somun, farklı boyutlarda metal miller ile ankraj gibi çeşitli bağlantı elemanları ihtiyacını karşılıyor.

Avrupa'nın en kaliteli özel cıvata, somun, "saplama" olarak bilinen farklı boyutlarda miller ile ankraj üreteni olmayı hedefleyen Berdan Cıvata ve Somun Fabrikası, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 parselde 12 bin metrekaresi kapalı 40 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesis, 40'ı çeşitli branşlarda mühendis olmak üzere 325 kişiyi istihdam ediyor.

Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, bunun yarısını ihraç ederek yılda yaklaşık 10 milyon dolar kazanç sağlıyor.

Firma, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkede enerji nakil hatları, makine, inşaat, çelik yapılar, gemi inşa sektörleri, rafineri ve petrokimya tesisleri, demir yolları, yol, tünel, baraj inşaatları ve rüzgar enerjisi sektörü için uluslararası kalite standartlarında yüksek dayanımlı cıvata, ankraj, farklı boyutlarda metal miller, dişli çubuk ve somun üretiyor.