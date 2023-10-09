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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

09.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kilo 650 gram esrar, 45 gram metamfetamin ile 65 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcıların yönelik çalışma yapan ekipler, Akdeniz ve Silifke’de bazı şahısların uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 650 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 65 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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