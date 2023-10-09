Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcıların yönelik çalışma yapan ekipler, Akdeniz ve Silifke’de bazı şahısların uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 650 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 65 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

