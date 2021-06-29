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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

29.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 165 gram esrar ve 8 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilo 165 gram esrar, 8 bin 478 kök Hint keneviri, 453 Hint keneviri tohumu, 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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