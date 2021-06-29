Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 165 gram esrar ve 8 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilo 165 gram esrar, 8 bin 478 kök Hint keneviri, 453 Hint keneviri tohumu, 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Zanlılardan 2'si, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz