Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imalatı ve satışı gerçekleştirildiği belirlenen Kargıpınarı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 413 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz