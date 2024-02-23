Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ve Erdemli ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi.Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 6 şüpheli de yaklandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan arama da ise 683 gram kubar esrar, 92 gram metamfetamin, 18 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 24 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma da ifadesi alınan 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

