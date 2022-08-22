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Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

22.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kısmı suyun altındaki kayaya sıkışan çocuğun cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürüyor

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti.

Ekiplerin, Jamal'ın cesedini çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

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