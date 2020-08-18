Mersin’de yabancı uyruklu aileler korona virüse karşı bilgilendiriliyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı yabancı uyruklu aileleri ziyaret ederek, bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve STK’lar işbirliğinde Mersin’de ikamet eden yabancı uyruklu 30 aileye korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının önemi hakkında bilgilendirme amacıyla ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde virüsten korunmak için neler yapılması gerektiği anlatılırken, 30 kutu da maske dağıtıldı.

Yetkililer, pandemi süresince çalışmaların devam edeceğini belirtti.



