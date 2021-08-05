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Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

05.08.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelinin, kaçak yollardan gittiği Mersin'deki adresi tespit edildi.

Jandarmanın operasyonuyla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

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