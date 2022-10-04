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Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

04.10.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (76), iddiaya göre bahçesinde bulunan otları topladıktan sonra yaktı.

Bu sırada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, bu sırada fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:32
Öğle
12:35
İkindi
15:53
Akşam
18:29
Yatsı
19:43
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