Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (76), iddiaya göre bahçesinde bulunan otları topladıktan sonra yaktı.

Bu sırada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, bu sırada fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz