Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklara kar şenliği

MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde, yarıyıl tatilindeki çocuklar için kar şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesi tarafından Toroslardan kamyonlarla getirilen kar, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na döküldü.

Yarıyıl tatilindeki çocuklar, şenlikte kartopu oynadı, müzik eşliğinde dans etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, belediye olarak bu şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Herkesin kar yağan dağlara ve yüksek kesimlere gidemeyeceğini, bu nedenle şenliği düzenlediklerini anlatan Tollu, "Çocukların eğlenmelerini sağlamak için onların ayaklarına tonlarca kar getirerek denizle karı buluşturduk. Kar şenliği eğlencesinde üşüyene çorba, isteyene sucuk ekmek, isteyene de karlı pekmez ikramında bulunduk. Hava çok güzel ve bunu eğlenceye dönüştürdük. Çocuklarımız kadar aileleri de eğlendi." ifadelerini kullandı.

