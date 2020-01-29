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Mersin'de yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 29.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Mersin'de yaylada kaybolan kişinin cesedi 37 gün sonra bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, karla kaplı yaylada kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın cesedi jandarma ekiplerince bulundu.

Savcının incelemesinin ardından cenazenin, otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

Ali Kaçar, Musabozulduğu Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle arkadaşlarıyla kaybolmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaşmış ancak Kaçar'ın izine rastlayamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Kayıp Mersin

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