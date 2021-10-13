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Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

13.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yenice Mahallesi'ndeki yem fabrikasının silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Soğutma çalışması da yapılan yangın nedeniyle hasar oluştu.

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