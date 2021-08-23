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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

23.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki 30 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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