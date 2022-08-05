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Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi

05.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşen kadın, arkadan gelen otomobilin altında kaldığı kazada hayatını kaybetti.

Fatma Turan'a (62), Tömük Mahallesi Yeşilyurt mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynası çarptı.

Çarpma sonucu yere düşen Turan, arkadan gelen S.D'nin kullandığı 34 CTU 001 plakalı otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatma Turan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına, yolun karşısına geçmek isteyen Turan'ın önce bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşmesi, daha sonra kadının arkadan gelen otomobilin altında kalması yansıdı.

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Mersin kaza tömük

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