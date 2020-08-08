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Mersin'de Yörük çocukları için 1300 rakımdaki yaylaya tenis kortu

MERSİN HABERLERİ  | 08.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Mersin'de Yörük çocukları için 1300 rakımdaki yaylaya tenis kortu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 1300 rakımdaki yaylaya Yörük çocukları için tenis kortu yapıldı.

Erdemli Belediyesince Aydınlar Mahallesi'ndeki yaylada yapılan tenis kortu, törenle açıldı. Yöresel kıyafetleriyle tenis oynamanın keyfini yaşayan çocuklara Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da eşlik etti.

Tollu, açılışın ardından gazetecilere, çocuklara verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduklarını belirterek, "Şehir merkezinde olan her şeyi köylerimize ve yaylalarımıza getirmeye gayret gösteriyoruz. Biz yaylalarda da insanlarımızın tenis oynayacağı sözünü vermiştik. Yörük kızlarımızla yöresel kıyafetler içinde tenis oynadık. Amacımız kent merkezindeki hizmet standardını köylere de taşıyabilmek." diye konuştu.

Erdemli Gençlik ve Spor Müdürü Adem Kılıç da çocuklar için tenis eğitimi verildiğini, eğitimlerden 50 çocuğun yararlandığını dile getirdi.

Açılan kortta tenis oynayan Ayşe Mine Nalpara, yetkililere teşekkür etti.

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