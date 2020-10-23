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Mersin’de yürütülen çocuk hakları projeleri ders kitabına girdi

MERSİN HABERLERİ  | 23.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin yürüttüğü ’çocuk hakları ve çocuk koruma mobil ekip’ çalışmaları 5.

Mersin’de yürütülen çocuk hakları projeleri ders kitabına girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin yürüttüğü ’çocuk hakları ve çocuk koruma mobil ekip’ çalışmaları 5. sınıf ders kitaplarına girdi.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin’de yıllardır yürütülen çocuk odaklı projelerin sonucu olarak ders kitabında yer almanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ve kitapta emeği geçenlere teşekkür etti.
Bunun tüm kurum ve kuruluşlarla her alanda emeği geçen personellerin katkısıyla bir ekip çalışması olduğunun kaydeden Sarı, “16 yıldır yürütülen çalışmaların ve emeğin kitaplarda görülmesi, bizleri son derece mutlu etti. Mersin’de yürütülen çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantılarda büyük övgü almaktadır. Mersin bu alanda en başarılı iller arasında yer alıyor. Ders kitaplarında da yer alması emek verenleri manevi olarak da mutlu etmiştir" dedi.

Mersin’de yürütülen çocuk hakları projeleri ders kitabına girdi

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