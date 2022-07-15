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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

15.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin adı öğrenilemeyen, içerisinde yolcuların bulunduğu 33 N 5215 plakalı halk otobüsü ile 33 AEH 758 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde yol yapım çalışmaların yapıldığı noktada çarpıştı.

Otomobil, daha sonra 41 BL 334 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 33 AEH 758 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldıkları bölgedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus kaza yaralı

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