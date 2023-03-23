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Mersin'deki depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

23.03.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin’in Silifke ilçesine gelen depremzedeler ilk sahurlarını yaptı.

Mersin'deki depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

Silifke İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurduna yerleşen yaklaşık 70 depremzedeye görevliler tarafından sahur için yumurta, domates, salatalık, bal, reçel, tahin, peynir, simit, çay ve pideden oluşan kahvaltılık hazırlandı.

Depremzedeler ilk sahuru yurtta kalan öğrencilerle birlikte yaptı.

Yaklaşık 40 gündür eşi ve 2 çocuğuyla öğrenci yurdunda kaldığını AA muhabirine anlatan Ebru Güngör, "Bu gün ilk sahura kalktık. İnşallah rabbim nasip ederse gelecek yıl evimizde orucumuzu tutarız. Maddi ve manevi destek olan herkese, devletimize teşekkür ederiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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