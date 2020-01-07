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  4. Mersin'deki sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor

Mersin'deki sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: - "Mersin genelinde sel felaketi yaşıyoruz. 12 saatte metrekareye 140 kilogram yağış düştü"

MERSİN (AA) - Mersin genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, su baskınlarına neden olmasının yanı sıra ulaşımda da aksamalara yol açıyor.

Belediye ekiplerinin, çok sayıda aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin genelinde sel felaketi yaşıyoruz.12 saatte metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Afete dönüşen yağış, ne yazık ki can kaybına da neden oldu. Geceden bu yana alandayız. Başta MESKİ olmak üzere ilgili tüm personelimizin cansiparane çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Sağanak

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Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Adem Eczanesi
Merkez
Ayfer Eczanesi
Merkez
Bal Eczanesi
Merkez
Beşyol Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Merkez
İşcan Eczanesi
Merkez
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