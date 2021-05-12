Mersin'deki şehitlikte hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi

Önce evlatlarının kabirlerini ziyaret eden, sonrasında da diğer şehit aileleriyle bayramlaşan vatandaşlar, çiçeklerini tazeledikleri mezarları suladı, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Anne Silbıyık, cep telefonu ekranından açıklama yaptığı AA muhabirine, "Onsuz bayramın tadı yok. Böyle uzaktan uzağa görüyorum. Gelemedim mesafeler yüzünden. İlk kez bayramı onsuz geçiriyorum. Hep içimiz buruk, bir şeyler eksik. Evlatsız bayram nasıl geçebilir ki." dedi.

Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel de hem oğlu hem İsrail'in saldırısı altında olan Filistinliler için dua ettiğini belirterek, "Ne mutlu ki bize şehit annesiyim. Bütün şehitler hürmetine Rabb'ime yalvarıyorum. Kudüs kurtulsun, Allah'ım yardımcı olsun, bütün İslam alemi birlik olup onlara yardımcı olalım. Duamızla, elimizle, bedenimizle yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

