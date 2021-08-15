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Mert Günok 3 yıllık anlaşmayı imzaladı

15.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli file bekçisi Mert Günok ile anlaşmaya varan ve geçtiğimiz hafta da Başakşehir ile el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli kaleciye kavuşuyor. Sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisiyle 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Mert Günok 3 yıllık anlaşmayı imzaladı

Beşiktaş'ta Mert Günok transferi bitti. Bir süredir Başakşehir ile bu oyuncu için görüşme halinde olan ve anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Mert Günok'u sağlık kontrolünden geçirdi ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Başakşehir kulübü de Mert Günok ile yolların ayırıldığını duyurdu. Bonservis bedeli olarak 1 milyon 250 bin Euro'ya el sıkışılırken, Mert Günok ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak olan milli file bekçisinin, form durumuna göre Gaziantep FK deplasmanında maç kadrosunda olması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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