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Mert Hakan Yandaş şaşırtan hamle! Tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 01:10 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş'tan son dakika sosyal medya hamlesi. Sivasspor'un evinde Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçın 12. dakikasında penaltı kaçıran ve etkisiz bir oyun sergileyen Mert Hakan Yandaş, kendisine gösterilen tepkilerin ardından twitter hesabını kapattı.

Mert Hakan Yandaş şaşırtan hamle! Tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Son dakika haberi. Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor’a 2-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor’un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu.

  1. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi.

TWİTTER HESABINI KAPATTI

Zirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan Sivasspor camiası ve Fenerbahçe ile anlaşması sebebiyle Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çeken Mert, twitter hesabını kapattı.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın transfer söylentilerinden etkilendiklerini aktaran Çalımbay, maç sonu "İki oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar." açıklamasında bulunmuştu.


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