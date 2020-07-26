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Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

DG Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda etti. Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklanan orta saha oyuncusu, "Her zaman Sivasspor’u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim. Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor’a sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!

Adı Fenerbahçe’yle anılan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’a veda etti.

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Sosyal medya hesabından Sivasspor ile ilgili video paylaşan Yandaş, videoya veda notu yazdı. Başarılı futbolcu, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

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"Veda zamanı alt liglerden gelen bir oyuncu olarak imza attığım Sivasspor’la bugün son maçımı oynadım. Geride bin bir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiğim 3 yıl bırakıyorum. Güzel dostluklar, unutulmayacak anılar, her zaman ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm de oldu, gözümün dolduğu da. Zorluklarla da karşılaştım, sıkıntılarla da ama her anın ayrı bir değeri ve mutluluklarla dolu hatırı var kalbimde. Her zaman Sivasspor’u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim. Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor’a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın."


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hadi bakalım hayırlısı olsun emreyide alabilirsek fena olmaz
İnşallah hocan Erol bulut olur bütün sezonu yedek klubesinde geçirirsin
Seneye dönersin takımına merak etme.
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