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Mertens için olay iddia! Galatasaray'dan ayrılıp eski takımına mı dönüyor?

23.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat 12 maçta yalnızca 2 gol atabilen Mertens için ortaya flaş bir bilgi ortaya atıldı. Türkiye'ye bir türlü alışamadığı öğrenilen yıldız oyuncunun eski takımına geri döneceği iddia edildi.

Mertens için olay iddia! Galatasaray'dan ayrılıp eski takımına mı dönüyor?
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Ligde sahaya çıktığı 12 maçta yalnızca 2 gol atabilen Mertens'in performansı herkes tarafından eleştirilmeye başlandı. Türkiye'ye alışamadığı ve mutlu olmadığı ifade edilen Mertens için eski takımına döneceği iddia edildi.

MERTENS İDDİASI

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Belçika basınında yer alan habere göre, Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki yıldız oyuncu için eski takımı Anderlecht'in devrede olduğu yazıldı. Galatasaray ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mertens'in sözleşmesinde 1 yıl opsiyonu bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya sıcak bakan yıldız oyuncu için yapılacak olası teklif değerlendirilecek ve nihai karar verilecek.

BEKLENENİ VEREMEDİ

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Sezon başında Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılara gelen Mertens, Juventus'u reddedip Türkiye'yi seçtiğini ifade etmişti. Performansıyla sınıfta kalan Mertens, taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı.


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