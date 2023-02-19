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Merve Boluğur afet bölgesinden döndü! Eleştirilere yanıt verdi: Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde...

19.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinden dönen Merve Boluğur, kuaförden fotoğraf ve şarkı söylediği anları paylaşınca tepki çekti. Oyuncu Merve Boluğur gelen tepkilerden sonra "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde..." diyerek sitem etti.

Merve Boluğur afet bölgesinden döndü! Eleştirilere yanıt verdi: Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yıkımlar gerçekleşti. Büyük kayıpların yaşandığı depremde arkadaşını aramak için ilk günler Hatay'a giden Boluğur evine dönünce normal hayatına devam etti.

Kuaförden anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a tepki geldi. Instagram'dan günlük hayattan çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, gelen eleştirilere sitem etti.

Ekran Alıntısı

Boluğur, "Herkes psikolog herkes yargı merkezi ülkemde... Herkes kendi işine baksın, hepimizin kendi hayatı sonuçta... Şu kınama huyunuzdan vazgeçin, kendi yaşamlarımıza bakabiliriz" dedi.

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deprem Merve Boluğur Oyuncu

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