MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Özbey'in kına gecesi olay oldu! Bakın Demet Akalın ne taktı

Merve Özbey'in kına gecesi olay oldu! Bakın Demet Akalın ne taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kenan Koçak ile evlenmek için gün sayan Merve Özbey kına gecesi düzenledi. Kına gecesine Merve Özbey'in kına dansı ve Demet Akalın'ın taktığı takı damga vurdu. İşte Merve Özbey'in kınasındaki detaylar...

Geçtiğimiz ay bir süredir bilikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan oyuncu Merve Özbey, kına gecesi düzenledi. Lüks bir otelde gerçekleşen kına gecesine ünlü isimler de akın etti.

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Özlem Yıldız, Ece Seçkin, Danla Bilic ve birçok fenomen kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı.

unlu-sarkici-merve-ozbey-dun-aksam-kina-gecesi-12878703_4590_m

DEMET AKALIN'IN HEDİYESİ

Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı.

Merve Özbey kına gecesi düzenlediMerve Özbey kına gecesi düzenledi

Her daim bonkör oluşuyla tanınan Akalın, kına hediyesi olarak Özbey'in boynuna bilezik taktı. Kınasında dansçı kızlarla bol bol göbek atan Merve Özbey, kına yakılmadan önce başına örtü takılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

unlu-sarkici-merve-ozbey-dun-aksam-kina-gecesi-12878703_5752_m

Kına gecesinin ilerleyen saatlerde sürpriz yaparak otele gelen Serdar Ortaç ise gecede şarkı söyledi.

Capture

Şarkıcı İrem Derici ise meslektaşının kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Merve Özbey kına gecesi düzenlediMerve Özbey kına gecesi düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey, merve özbey kına gecesi, Merve Özbey demet akalın,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs salgınında ölü sayısı yükseldi

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Johnny Depp ve Amber Heard kavgasında yeni gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı

Olay olan ses kayıtları! Johnny Depp'in sözleri şoke etti

Seda Akgül 'Neler Oluyor Hayatta' programından neden ayrıldı?

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Best Model tacını babası için kazandı

Best Model tacını babası için kazandı

Merve Özbey kına gecesi düzenledi

Merve Özbey kına gecesi düzenledi

Çukur dizisi ekibi ve Kansersiz Yaşam Derneği depremzedelere umut oldu!

Çukur depremzedelere umut oldu!

Danla Bilic: 500 bin TL teklifi reddettim

'500 bin TL teklifi reddettim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.