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Merve Özbey kına gecesi düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, önümüzdeki günlerde Kenan Koçak ile evlenecek. Özbey düğün öncesinde dostlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi.

Merve Özbey kına gecesi düzenledi

Önümüzdeki günlerde Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Merve Özbey, yakın dostlarının katılımıyla kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen görkemli kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

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Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Damlda Bilic de kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı.

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İrem Derici kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz.Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey, kına gecesi, Kenan Koçak,

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