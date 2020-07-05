Merve Sevi'den duygulandıran Barış Akarsu paylaşımı

2000'li yıllarda Türk rock müziğin önemli isimlerinden biri olan Barış Akarsu, ölümünün 13. yılında sevenleri tarafından özlemle anılıyor.

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirerek hayata gözlerini yummuştu.

'Yalancı Yarim' adlı dizide Barış Akarsu ile aynı seti paylaşan Merve Sevi, Barış Akarsu'nun ölüm yıl dönümünde dizi setinde çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

Sevi'nin paylaşımına beğeni yağdı.



