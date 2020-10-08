Merzifon’da korona denetimleri sürüyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler yerinde denetlendi.

İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Perşembe Pazarı alanında başlatılan denetimler, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iş yerleri ve işletmeler ziyaret edilerek Merzifon Otogarı’nda sona erdi. Denetimlerde Demirkale, işletme sahipleri ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Demirkale gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile yapılan denetimlerin etkin ve kapsayıcı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Denetimlere Demirkale’nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili mahalle muhtarları katıldı.

