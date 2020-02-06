Merzifon’un nüfusu 1248 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan Merzifon’un 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılında 1248 artış yaşandı. TÜİK verilerine göre Merzifon nüfusunun köyleriyle birlikte 2019 yılında 72 bin 277 oldu.

Merzifon’da erkek sayısının kadın sayısından fazla olduğunu belirten İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Çotur, “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilçe merkezi nüfusu 2018 yılında 56 bin 987 olarak verilere yansırken, 2019 yılında 58 bin 235 olarak 1248 artmıştır. İlçe merkezi ve 70 köyüyle birlikte toplam nüfus 2018 yılında 71 bin 916’dan 72 bin 277 ye yükselerek 361 artış yaşanmıştır. İlçemize bağlı 70 köyümüzde 2018 yılında nüfus 14 bin 929 iken, 2019 yılında 14 bin 42 olarak köy nüfusunda 887 azalma olmuştur. Ayrıca 2019 yılı itibariyle Merzifon’da 35 bin 746 kadın, 36 bin 531 erkek olduğu TÜİK verilerine yansımıştır” dedi.

