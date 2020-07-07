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“Mesafeli Kabare” gösterisine yoğun ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği Mesafeli Kabare oyunu Başiskeleliler ile buluştu.Korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran’da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen oyun, Başiskele Sahili’ndeki helikopter pistinde kurulan sahnede oynandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği Mesafeli Kabare oyunu Başiskeleliler ile buluştu.
Korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran’da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen oyun, Başiskele Sahili’ndeki helikopter pistinde kurulan sahnede oynandı. Başiskele Belediyesinin de destek verdiği organizasyonda sanatseverler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada kendilerine ayrılan sandalyelerde yerlerini aldı. Şehir Tiyatroları oyuncuları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunla korona virüs salgını sürecini ve salgının toplumsal yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan izleyicilere aktardı. Oyunu izlemeye gelen vatandaşlar, Başiskele Sahili’nin manzarasında güzel bir yaz akşamında keyifli dakikalar yaşadı.

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