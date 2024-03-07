YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı

Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı

İHA İHA
07.03.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yaptı.

Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.’nin işine son verildi.

Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; ‘Suçların Örtbas edilmemesi’ istenildi. Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

HASAN, ŞEYMA CİNAYETİ DAHİL 5 CİNSEL VAKA YAŞANDI

Kırşehir Belediyesi’nde 2022 yılında Hasan ve Şeyma adlı gençlerin belediyede çalışan güvenlik görevlileri tarafından taciz edildikten sonra öldürülmesinin ardından yaşanan süreçte bir belediye çalışanın çocuğa cinsel organının fotoğrafını atması, temizlik görevlisinin cami tuvaletinde Afgan bir çocuğu taciz etmesi ve Hayır Evi eski Müdürü S.Ç.’nin de iş yerinin tuvaletinde yaptığı görüntülü seks akıllara durgunluk verdi.
Yaşanan olaylarla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar istedi, Başkan Çerçioğlu yaptıÇocuklar istedi, Başkan Çerçioğlu yaptı
Çöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybettiÇöp konteynerine çarpan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandıKocaeli'de eski damadıyla tartışırken merdivenlerden düşen kadın yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
12:59
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Memis eczanesi
Kaman
Beyaz eczanesi
Merkez
Dilek eczanesi
Merkez
Emin eczanesi
Mucur
Çiçekdaği eczanesi
Cicekdagi
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.