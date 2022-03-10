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Mesir macunu üretimi, festivali yapılamasa da artıyor

10.03.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın nedeniyle "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali" 3 yıldır gerçekleştirilememesine karşın Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği, mesir macunu üretimini bu yıl 160 tona çıkarmayı hedefliyor - Dernek Başkanı Ufuk Tanık: - "Kovid-19 ile hepimiz doğal gıdalara yöneldik, birtakım gıda takviyeleri aldık. Mesir macunu da bu ürünler arasında yer aldı"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 yıldır yapılamamasına karşın kentte mesir macunu üretimi ve tüketimi her geçen yıl artıyor.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, her yıl nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen festival, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yana yapılamıyor.

Mesir macunu üretimi ise salgın döneminde de sürdü. En çok üretimi, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği gerçekleştiriyor.

Derneğe ait mesir macunu imalathanesinde, festivalin son kez yapıldığı 2019'da, 80 ton mesir macunu üretildi. Festivalin gerçekleştirilemediği 2020'de bu miktar 100 tona, geçen yıl ise 120 tona çıktı.

Festivalin bu yıl da yapılamayacağının duyurulmasına karşın dernek yetkilileri üretimi 160 tona çıkarmayı hedefliyor.

- "Geleneğin sürme nedeni, mesir macununun şifalı olduğu inancı"

Dernek Başkanı Ufuk Tanık, AA muhabirine, hemen her yıl derneğin yıllık mesir macunu üretiminin yaklaşık yüzde 5'inin festivalde Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden dağıtıldığını anlattı.

Festivalin 3 yıldır gerçekleştirilememesine karşın mesir macununa olan talebin arttığına işaret eden Tanık, "Bu geleneğin bunca yıl sürmesinin nedeni, mesir macunun şifalı olduğu inancı. İçindeki baharatların insan vücuduna ayrı ayrı faydaları var. Kovid-19 salgınıyla hepimiz doğal gıdalara yöneldik, birtakım gıda takviyeleri aldık. Mesir macunu da bu ürünler arasında yer aldı." diye konuştu.

Tanık, mesir macununa artan talebi karşılamak için imalathaneyi modernize ettiklerini de dile getirdi.

- 5 asırlık gelenek

Manisa'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda törenle karılmaya başlanan mesir macunu, nisan ayının son haftasında Sultan Camisi kubbesi ve minareleri ile çevredeki evlerin balkonlarından halka saçılıyor.

Şifa verdiğine inanılan macunun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlıcan, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zaferan, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

Manisa'da 5 asra yakındır şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihi ise şöyle rivayet ediliyor:

"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur."

Son olarak 2019'da 479. kez gerçekleşen festivalde 6 ton mesir macunu ikram edilmişti.

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