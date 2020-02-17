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MESKİ, Çevre Yönetim Sistemi dış gözetim denetimini geçti

MERSİN HABERLERİ  | 17.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkikini başarıyla geçti.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, MESKİ’nin Kurumsal Mükemmellik Yol Haritasında belirlenen karar çerçevesinde 2017 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulduğu ve belgelendirildiği anımsatıldı. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkikinin 11-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin geçerliliğinin devam etmesi kararının alındığı kaydedildi.
Türkiye genelinde tüm birimler kapsamında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip ilk su ve kanalizasyon idaresi olan MESKİ Genel Müdürlüğünün açıklamasında, faaliyetlerin çevre politikası doğrultusunda devam edeceği belirtildi.
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olmanın kurumun imajını pozitif yönde etkilediğini belirterek, “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulaması, tüm iş süreçleri ile bütünleştiğinden, kurumumuzun çevre yönetimi ile stratejik amaçları arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Bu bütünsel yaklaşımın; daha iyi bir çevre performansı, kaynak ve maliyet tasarrufu sağladığı gibi yeni fırsatlar oluşturacağına da inanıyoruz” dedi.

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