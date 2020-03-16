MESKİ, korona virüse karşı ilaçlama yaptı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs (COVID-19) ve salgın hastalıklara karşı hizmet birimlerinde ve araçlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte MESKİ’de de önlemler artırıldı. Bu çerçevede, MESKİ’de vatandaşların hizmet aldığı birimler dezenfekte edildi.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, korona virüs ile vatandaşların abone hizmetleri aldığı birimlerde tedbir aldıklarını ve önleyici çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Vatandaşlarımız kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek, virüsün önlenmesine katkı sağlayacaktır. Kurum olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Hizmet birimlerimizde ve araçlarımızda, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Korona virüsüne karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra bireysel çabaların da çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşlarımızın el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları gerekmektedir” dedi.

