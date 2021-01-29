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MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı

29.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı

MESKİ Genel Müdürlüğü, soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşları su boruları ve sayaçlarını soğuktan korumaları konusunda uyardı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşları su boruları ve sayaçlarını soğuktan korumaları konusunda uyardı. Açıkta olan su borularının bez, izocam, yün parçası, boru kılıfı, talaş ya da kılıfla kaplanması, sayaçların ise beton, ahşap veya demirden yapılmış muhafaza sandığı ile korunmasının önemine dikkat çekildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte su sayaçlarının donma ve patlama riski bulunduğunu belirtti. Sıcaklığı eksi derecelere düşen kırsal kesimlerde oturan vatandaşlar başta olmak üzere Mersin’de yaşayan tüm vatandaşlara açıkta olan su boruları ve sayaçlarını donma riskine karşı korumaları uyarısında bulunuldu.

Sayaçların soğuktan korunması gerekiyor
MESKİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, su sayaçlarının soğuktan korunması gerektiği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın donma riski olan sayaçların ve su borularının zarar görmemeleri için bir takım önlemler almaları gerekmektedir. Özellikle yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altında tutmalıdır. Vatandaşlarımızın su sayaçlarını koruma altına alırken aynı zamanda MESKİ okuma görevlilerinin su sayacı tüketim endeksini okumaları için sayaç ekranını tamamen kapatmamaları gerekmektedir. Su borularının bez, izocam, yün parçası, boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanması, ayrıca sayaçların bulunduğu yerlere beton, ahşap veya metalden yapılmış muhafaza sandığı ve vana koruyucu ceketleri kullanılması gibi önlemler de karşılaşacak sorunları en aza indirgeyecektir” denildi.

Donan sayaçlara, ateş ve sıcak suyla yapılan müdahale zarar verebilir
Alınan her türlü önleme rağmen donma meydana gelmesi durumunda sayaçlara hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu durum musluk ve su borularının patlamasına, hasarın artmasına ve su kaybına sebep olmaktadır. Suyun donma derecesine düştüğü yerlerde yapılacak müdahale vananın kapatılıp su akışının kesilmesi olmalıdır. Sayacın donması veya patlaması durumunda abonelerin su vanalarını kapatarak su sayacı değişimi için ‘Alo 185’ Çağrı Merkezine ve MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerine başvuru yapmaları halinde sayaç değişimi işlemleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

MESKİ’den su sayaçları için ‘donma’ uyarısı

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