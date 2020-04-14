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Meslek liseleri üretiyor Kırıkkale Belediyesi kullanıyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesinin kent merkezinde kullandığı dezenfektan ve temizlik ürünleri meslek liseleri tarafından üretiliyor.Kırıkkale’de bulunan Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyenin ilaçlama çalışmalarında kullanılıyor.

Kırıkkale Belediyesinin kent merkezinde kullandığı dezenfektan ve temizlik ürünleri meslek liseleri tarafından üretiliyor.
Kırıkkale’de bulunan Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyenin ilaçlama çalışmalarında kullanılıyor. Konuyu değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Meslek liselerimiz tarafından üretilen ürünleri belediye temizlik işleri ekiplerimiz tarafından kullanılmaya başlandı. Belediye olarak meslek liselerini ürettiği ürünleri kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri de Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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