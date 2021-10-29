YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meslek liseliler üreterek geleceğe hazırlanıyor

Meslek liseliler üreterek geleceğe hazırlanıyor

29.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki lise öğrencileri, okulun atölyelerinde maske, siperlik, sıra ve öğretmen kürsüsü üreterek hem mesleki deneyim kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya: - "Öğrencilerimiz üretmenin mutluluğunu yaşarken emeklerinin karşılığını da alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor" - Öğrenci İsmail Berke Karaman: - "Bu iş bize çok şey öğretti, mesleğe başladığımızda zorlanmayacağız"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki atölyelerde maske, siperlik, sıra ve öğretmen kürsüsü gibi malzemeler üretiyor.

Okul idaresi, Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilerin üretime daha fazla katılabilmesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurdu. Öğretmen ve öğrencilerin işletmenin atölyelerinde hazırladığı ürünler, okullarda ve kamu kurumlarında kullanılıyor.

Okul müdürü Mesut Kaya, AA muhabirine, 398 öğrenciyle eğitim öğretime devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin atölyelerde başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, "Bilişim alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından 3D yazıcıyla siperlik maske üretimi yapıyoruz. İki ilçenin siperlik maske ihtiyacını karşılıyoruz. Metal teknolojileri alanı ise geçen yıldan itibaren kameriye, piknik masaları ve oturak üreterek çevredeki kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Kaya, okulda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi için çift kişilik 2 bin 500 öğrenci sırası ve 165 öğretmen kürsüsü üretimini sürdürdüklerini belirtti.

Atölyelerde 20 öğrenci ve 4 öğretmenin çalıştığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"İlerleyen safhalarında 8 öğrencimiz daha ekibe katılacak. Öğrencilerimiz üretmenin mutluluğunu yaşarken emeklerinin karşılığını da alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Öğrencilerimiz bu üretimden toplamda en az yüzde 30 pay alacak. Öğretmen ve öğrencilerimizin ürettikleri ürünler, ülkemizin farklı bölgelerindeki ortaokul öğrencileri tarafından kullanılacak. Atatürk'ün dediği gibi 'Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybeder.' Biz eğitim neferleri olarak ülkemizin kalkınması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Teknik Müdür Yardımcısı Burcu Yalınız ise öğrencilerin mezun olduktan sonra, atölyelerde kazandıkları beceriler sayesinde alanlarında daha kolay iş bulabildiğini dile getirdi.

Müdür Yardımcısı ve metal teknolojileri öğretmeni Kamil Tutak da Metal İşleri Atölyesi'nde sıra üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Malzemeler üzerinde kaynak, delik delme, boy ve montaj gibi işlemler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz iş hayatı için hazırlık yapmış oluyor." dedi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Sadi Keremitçi, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında okullara sıra, bank, öğretmen masası ve sandalye yaptıklarını anlattı.

- "İş hayatına okulda hazırlanıyoruz"

Öğrencilerden İsmail Berke Karaman, sınıf arkadaşlarıyla diğer okullardaki öğrenciler için çift kişilik sıralar ürettiklerini belirterek, "Okulda, iş yaşamında yapacaklarımızı pratik olarak öğreniyoruz. Bu iş bize çok şey öğretti, mesleğe başladığımızda zorlanmayacağız. İş hayatına okulda hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Emirhan Sepetçi de imalat sürecinde birçok deneyim kazandığını, mezun olduktan sonra kendi işini kurmak istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Edirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldiEdirne'de müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı

Edirne Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
13:03
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:41

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Gizem Birkan Eczanesi
Merkez
Mercan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Erkan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.