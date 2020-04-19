Meslek lisesi bir ayda 200 bin litre dezenfektan üretti

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'daki Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Bölümünde, öğrenci ve öğretmenlerin iş birliğinde 1 ayda üretilen 200 bin litre "ortam, el ve cilt dezenfektanı", Türkiye'nin birçok bölgesine gönderildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan dezenfektan talebine karşılık vermek için seri üretime başlayan lisede üretilen ürünler, yurt genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına ulaştırılıyor.

Okulun müdürü Abdullah İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaş altına getirilen yasaktan sonra üretime okuldaki öğretmenlerin devam ettiğini, dezenfektanın yanı sıra sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey ve cam temizleyiciler ile yağ çözücü ürettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınından sonra üretim kapasitelerini artırdıklarını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"Kapasitemizi dörde katlayarak 200 bin litre ortam, el, cilt dezenfektan üretimini çok şükür başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu üretimi hep birlikte öğrenci ve öğretmenlerimiz bir arada gerçekleştirdik. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçildikten sonra üretim durmadı, öğretmenlerimiz büyük bir fedakarlıkla aynı çalışmaları el birliği içerisinde yürütüyorlar. Üretilen ürünleri Marmara Bölgesi içerisinde İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale gibi civar illere gönderdik. Döner sermayeli bir kuruluş olduğumuz için öncelikli olarak tercih edilen bir kurumuz. Vatandaşlar da okulumuza gelip ürünleri fatura karşılığı alabilmekteler."