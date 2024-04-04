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  4. Meslektaşının müdahalesiyle yaşama tutunan hemşire, işine döndü

Meslektaşının müdahalesiyle yaşama tutunan hemşire, işine döndü

AA AA
04.04.2024 11:24
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Adana'da kalbi duran 32 yaşındaki hemşire, görev yaptığı binada bulunan acil tıp teknikerinin müdahalesi sayesinde yaşama tutundu.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında görevli 11 yıllık hemşire Nilüfer Aygün Ağuş, 12 Aralık'ta öğle arasının ardından iş yerine geldiği sırada bayıldı.

Ağuş'un düştüğünü gören güvenlik görevlileri, aynı binada bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonundaki görevlilere haber verdi.

Olay yerine gelen acil tıp teknikeri ve sorumlusu Samet Can Soylu, Ağuş'un kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

Hemen ambulansa alınarak kalp masajı yapılan ve iki kez verilen elektroşokla duran kalbi yeniden çalıştırılan Ağuş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede geçirdiği operasyonun ardından kalp pili takılan ve 1 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ağuş, kendisini hayata bağlayan meslektaşı Soylu ve ambulansta kendisine müdahalede bulunan sağlıkçılarla bir araya geldi.

"YENİ BİR HAYAT BAHŞEDİLMİŞ GİBİYİM"

Nilüfer Aygün Ağuş, AA muhabirine, meslektaşlarının anında müdahalesi sayesinde ölümden döndüğünü söyledi.

Kalp krizi geçirdiği günü iyi hatırlamadığını belirten Ağuş, "Öğle yemeği yedikten sonra iş yerine dönmüştüm. İş yerinin kapısında, güvenlik noktasında bir anda bayılmışım. Olay yerinde sağ olsun acil tıp teknisyeni ve paramedik arkadaşlar direkt müdahale etmişler. Daha sonrasında hastanede gözümü açtım. Orada kalp pili takıldı." diye konuştu.

Ağuş, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden işinin başına döndüğünü dile getirdi.

Kriz geçirdiğinde kendisine ilk müdahaleyi yapan Soylu ve ambulansta görevli sağlıkçılarla bir araya gelerek teşekkür eden Ağuş, şöyle konuştu:

"Onlar benim kahramanım. Bu olay başka yerde de başıma gelebilirdi. Trafikte seyir halinde bir anda kalbim durabilirdi, Allah korusun başka insanın canına veya maddi, manevi hasara sebep olabilirdim. Bu yüzden çok şanslıyım ve onlara da çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde hayata tekrardan tutundum ve geri döndüm, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat bahşedilmiş gibiyim. Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara, iyi ki varlar."

Acil Tıp Teknikeri ve ekip sorumlusu Samet Can Soylu da güvenliğin haber vermesiyle yanına gittikleri Ağuş'un kalbinin durduğunu tespit ettiğini belirtti.

Ağuş'u, hemen ambulansa alarak monitörize ettiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Kalp masajına başladık. Arkadaşımıza 2 defa elektroşok uygulaması yaptık. İkinci şoktan sonra bilinci açıldı, kendine geldi, bizimle konuşmaya başladı. Hemşire arkadaşımıza genel durumunu, neler olduğunu anlattık. Hızlı bir şekilde en uygun acil sağlık kuruluşuna teslimini sağladık. Hemşire arkadaşımıza bir meslektaşı olarak hayatına dokunmak, müdahale etmek bizi ayrıca mutlu etti. Onu hayata bağlamak, ekip arkadaşlarımı ve beni çok sevindirdi."

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Adana

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