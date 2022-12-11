SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. ''Messi bana aptal dedi!'' Weghorst olayları tüm açıklığıyla anlattı

''Messi bana aptal dedi!'' Weghorst olayları tüm açıklığıyla anlattı

11.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı Hollanda-Arjantin maçının ardından Messi'nin Beşiktaşlı yıldız oyuncu Weghorst'a röportaj sırasında 'aptal' demesi dünya gündemine oturmuştu. Turnuva dönüşü İstanbul'a gelmek için Beşiktaşlı yetkililerle görüşen Weghorst olayın detaylarını paylaştı.

''Messi bana aptal dedi!'' Weghorst olayları tüm açıklığıyla anlattı
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Weghorst ile Messi arasındaki gerilimin detayları ortaya çıktı. Messi'nin röportaj verdiği esnada o kısma doğru ilerleyen Weghorst için 'aptal' demesi canlı yayına yansımış ve adeta karşılaşmanın önüne geçmişti.

"ELİMİ SIKMAYIP APTAL DEDİ"

goal---web-three-way-split-window--38a95cf3-d764-478c-bc79-0d840b8b73a8

Wout Weghorst, Arjantin maçının ardından Beşiktaş yetkilileriyle bir görüşme yaptı. Weghorst, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı. Messi bana aptal dedi." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO OPSİYONU BULUNUYOR

7de71f1ac70b47e984423129059f6dd6

İngiliz ekibi Burnley'den kiranan yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 10 milyon Euro. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen Hollandalı oyuncu için sezon sonuna doğru pazarlıklar başlayacak. (Ajansspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşikaş'ı şoke eden sakatlık! Kırık var...Beşikaş'ı şoke eden sakatlık! Kırık var...
Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın alıyor!
''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz''''Depay ile dudak dudağa öpüşüyoruz''
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Arjantin beşiktaş messi weghorst maçı erden hollandalı maçın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!

'Bu Dünya Kupası şaibeli! Kupayı onlara verirler!'

'Bu Dünya Kupası şaibeli! Kupayı onlara verirler!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.