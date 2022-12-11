''Messi bana aptal dedi!'' Weghorst olayları tüm açıklığıyla anlattı

Weghorst ile Messi arasındaki gerilimin detayları ortaya çıktı. Messi'nin röportaj verdiği esnada o kısma doğru ilerleyen Weghorst için 'aptal' demesi canlı yayına yansımış ve adeta karşılaşmanın önüne geçmişti.

"ELİMİ SIKMAYIP APTAL DEDİ"

Wout Weghorst, Arjantin maçının ardından Beşiktaş yetkilileriyle bir görüşme yaptı. Weghorst, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı. Messi bana aptal dedi." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO OPSİYONU BULUNUYOR

İngiliz ekibi Burnley'den kiranan yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 10 milyon Euro. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen Hollandalı oyuncu için sezon sonuna doğru pazarlıklar başlayacak. (Ajansspor)



