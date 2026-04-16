Messi İspanyol ekibinin yeni sahibi oldu! Artık o bir patron...

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, yeşil sahalardaki başarısını kulüp başkanlığına taşıyor. Arjantinli yıldız, İspanya 3. Lig ekiplerinden UE Cornella'yı satın alarak futbol dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

İşte Messi’nin bu sürpriz yatırımının perde arkası ve kulüpten yapılan resmi açıklama...

KATALONYA İLE KOPMAYAN BAĞLAR

Lionel Messi'nin bu yatırımı, sadece ticari bir hamle değil, aynı zamanda yıllarca efsaneleştiği Barcelona şehrine ve Katalonya bölgesine olan vefasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: SPORTİF VE KURUMSAL BÜYÜME

UE Cornella, Messi’nin sahipliğiyle birlikte vizyonunu tamamen değiştiriyor. Kulüp yönetimi, bu sürecin hem sportif başarıyı hem de kurumsal kimliği yukarı taşıyacağını vurgularken, temel amacın yeteneklere yatırım yapmak ve altyapıyı güçlendirmek olduğunu belirtti.

FUTBOLCULUKTAN BAŞKANLIĞA

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Messi, Cornella yatırımıyla birlikte David Beckham ve Ronaldo Nazario gibi kulüp sahibi olan elit futbolcular kervanına katılmış oldu. Messi’nin dokunuşuyla UE Cornella’nın İspanyol futbolunda nasıl bir ivme yakalayacağı şimdiden büyük merak konusu.