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  4. Mesut Özil’in Aslanapa’ya gönderdiği yardımlar bayramın son günü dağıtıldı

Mesut Özil’in Aslanapa’ya gönderdiği yardımlar bayramın son günü dağıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.05.2020 01:33 | Son Güncelleme

Futbolcu Mesut Özil’in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Türk Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay’a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL’lik bağışta bulundu.Mesut Özil tarafından Kızılay’a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Aslanapa Şubesi’ne gönderildi.

Futbolcu Mesut Özil’in bağışladığı yardım kolilerinden 50 tanesi Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Türk Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Kızılay’a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL’lik bağışta bulundu.
Mesut Özil tarafından Kızılay’a yapılan gıda kolilerinden 50 tanesi Türk Kızılay Aslanapa Şubesi’ne gönderildi. Kızılay Hisarcık Temsilcisi Ali Okumuş ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Kızılay Temsilcisi Okumuş, verdiği desteklerden dolayı Mesut Özil’e teşekkür etti.

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