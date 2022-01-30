Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda ise sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.

Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışlara bağlı başta buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamlar, çığ tehlikesi, kıyılarda sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

