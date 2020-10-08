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Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

KONYA HABERLERİ  | 08.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgarların, yarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi, toz fırtınası ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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