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Meteorolojiden 5 il için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

SİVAS HABERLERİ  | 03.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Meteorolojiden 5 il için fırtına, kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için fırtına, kuvvetli sağanak, kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba gününden itibaren yurdun, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarın perşembe akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kırşehir ve Yozgat'ta perşembe günü sabah saatlerinde hafif olarak başlayacak kar yağışının öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışına dönüşmesi ve cuma sabahına kadar sürmesi öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının önce Balkanlar, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle bölge genelinde 10-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine, çatı uçmasına, ağaç ve direklerin devrilmesine, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kayseri Kırşehir Nevşehir Sivas yozgat

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